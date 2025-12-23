وزير الصحة يبحث مع نظيرته الإسبانية آفاق التعاون المشترك

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماعاً عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع الدكتورة مونيكا جارسيا، وزيرة الصحة الإسبانية، لبحث آفاق التعاون الصحي المشترك وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن اللقاء يمثل فرصة لتعميق الشراكة بين مصر وإسبانيا في المجال الصحي، من خلال تبادل الخبرات والخطط المشتركة، لمواجهة التحديات الصحية وتحقيق نتائج ملموسة تخدم شعبي البلدين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير شدد على أهمية تكثيف التنسيق في القضايا الصحية الدولية، خاصة دعم قرارات منظمة الصحة العالمية، وتبادل الخبرات في تقوية النظم الصحية، والتعامل مع التحديات الإنسانية، وقضايا الصحة والهجرة، لتحقيق نتائج مستدامة.

كما ناقش الاجتماع قرار جمعية الصحة العالمية بشأن الأمراض النادرة، حيث تبادل الجانبان الرؤى حول تفعيله وتسريع تنفيذ مخرجاته، لدعم المرضى وتعزيز الإنصاف الصحي عالمياً.

وتناول اللقاء تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، خاصة منظمة الصحة العالمية، مع إستعراض الجهود المصرية في دعم الشراكات والتنسيق ضمن استراتيجية التعاون القُطري.

وأبرز الاجتماع الدور الإنساني المصري في تقديم الرعاية الصحية للفلسطينيين، من خلال استقبال وعلاج المرضى في المستشفيات المصرية، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الدولي لضمان استمرار الدعم في الظروف الإنسانية الطارئة.

واختتم اللقاء مناقشة تسريع تنفيذ خطة مكافحة السمنة لدى الأطفال، وتبادل الخبرات في قضايا الصحة والهجرة، إلى جانب توجيه دعوة إسبانية للمشاركة في رعاية قرارات مقدمة إلى منظمة الصحة العالمية، تتعلق بالطب الدقيق، وأمراض الكبد، والأشعة عن بُعد، والسكتة الدماغية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية.

