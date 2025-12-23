تناولت برامج التوك شو، مساء الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها..

يسبب صدمة للقلب.. استشاري باطنة يُحذر من تحميم الأطفال بالماء البارد صباحًا

وجه الدكتور أيمن رشوان، استشاري الأمراض الباطنية والغدد الصماء، نصائح مهمة للمواطنين بشأن الطريقة المثلى للاستحمام في الأجواء الباردة، مشددًا على ضرورة استخدام المياه الفاترة "التي تمزج بين الدفء والبرودة" لتجنب الصدمات الحرارية التي قد تهدد الحياة، خاصة للفئات الأكثر عرضة للخطر.

أحمد موسى: تحقيقات النيابة العامة فضحت عشوائية منظومة السباحة

شن الإعلامي أحمد موسى هجوما حادا على القائمين على رياضة السباحة في مصر، على خلفية واقعة وفاة السباح الناشئ يوسف محمد أحمد عبد الملك، مؤكدا أن تحقيقات النيابة العامة قد وضعت هذه المنظومة في مأزق حقيقي وكشفت عن خلل جسيم في إدارتها.

متحدث الحكومة: تأمين صحي شامل لـ5 محافظات جديدة.. ولا نقص في أدوية الأمراض المزمنة

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن وجود متابعة حثيثة ودورية من الدكتور مصطفى مدبولي للترتيبات النهائية الخاصة بإطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن الدولة تسير بخطى ثابتة لتوسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل محافظات جديدة.

الوضع "كارثي".. نقيب الأسنان: أعداد الخريجين يفوق القدرة الاستيعابية للسوق المحلي

حذر الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، من تفاقم من المستقبل القاتم الذي يواجه مهنة طب الأسنان في مصر، واصفًا الوضع الحالي بـ "الكارثي" نتيجة التضخم غير المنضبط في أعداد الخريجين، بما يفوق بمراحل قدرة الاستيعاب الفعلية للسوق المحلي.

لحماية المرضى من الخطر.. "الصحة": غلق 11 مركزا للولادة بسبب "مخالفات جسيمة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار إغلاق 11 مركزا متخصصا في عمليات الولادة يأتي في إطار الأولوية القصوى التي توليها الوزارة لسلامة المواطنين وحماية صحة الأم والطفل