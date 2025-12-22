كتبت- داليا الظنيني:

وجه الدكتور أيمن رشوان، استشاري الأمراض الباطنية والغدد الصماء، نصائح مهمة للمواطنين بشأن الطريقة المثلى للاستحمام في الأجواء الباردة، مشددًا على ضرورة استخدام المياه الفاترة "التي تمزج بين الدفء والبرودة" لتجنب الصدمات الحرارية التي قد تهدد الحياة، خاصة للفئات الأكثر عرضة للخطر.

وقال "رشوان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض على قناة "القاهرة والناس"، إن ملامسة الماء البارد للوجه والجسم بشكل مفاجئ تحفز ظاهرة بيولوجية تسمى "انعكاس الغوص"، حيث يستقبل العصب الوجهي صدمة البرودة ويرسل نبضات عصبية سريعة تتسبب في هبوط مفاجئ وحاد في ضربات القلب، مما قد يؤدي للإغماء أو السكتة القلبية لمرضى القلب.

وأضاف استشاري الأمراض الباطنية، أن المزاعم المنتشرة حول الفوائد الصحية للاستحمام بالماء المثلج تظل مجرد فرضيات غير مثبتة علمياً بيقين، محذراً من سكب المياه الباردة مباشرة على الوجه في الشتاء نظراً لتأثيرها المباشر والخطير على انتظام النبض.

وأوضح رشوان، أن الإفراط في سخونة المياه ليس حلاً آمناً أيضاً، فقد يتسبب في الإصابة بـ "متلازمة الجاكوزي"، وهي حالة من التحسس الرئوي تنتج عن نشاط ميكروبات معينة في الحرارة العالية، مما يؤدي لضيق التنفس، كما نبه إلى خطورة "عضة البرد" التي تهاجم أطراف الأطفال وكبار السن نتيجة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

وتابع مشدداً على أولياء الأمور بضرورة الامتناع عن تحميم الأطفال بماء بارد في الصباح الباكر قبل التوجه للمدارس، مؤكداً أن هذا التصرف قد يتسبب في فقدانهم للوعي نتيجة رد فعل الجسم تجاه البرودة الشديدة.