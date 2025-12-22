أحمد موسى: تحقيقات النيابة العامة فضحت عشوائية منظومة السباحة

شن الإعلامي أحمد موسى هجوما حادا على القائمين على رياضة السباحة في مصر، على خلفية واقعة وفاة السباح الناشئ يوسف محمد أحمد عبد الملك، مؤكدا أن تحقيقات النيابة العامة قد وضعت هذه المنظومة في مأزق حقيقي وكشفت عن خلل جسيم في إدارتها.

وقال موسى عبر برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن واقع السباحة في مصر يفتقر بشكل صارخ للخبرات الفنية والكفاءات الإدارية، واصفاً المشهد الحالي بأنه يفتقد لأدنى معايير التنظيم والإدارة الاحترافية.

وأضاف أن ما توصلت إليه النيابة العامة يبرهن على وجود فجوة كبيرة بين القرارات الورقية وما يتم تطبيقه فعليا، مشددا على أن هناك إجراءات وقائية كان لزاما اتخاذها لحماية الأرواح لكنها غابت تماما، مما فضح عشوائية المسابقات التي تدار داخل الاتحاد.

وأوضح موسى أن القواعد الرياضية تفرض تخصيص حارة مستقلة وحكماً لكل سباح، إلا أن الواقع كشف عن حالة من الفوضى، متسائلاً باستنكار عن كيفية اختفاء طفل داخل المياه دون أن ينتبه له أي من المسؤولين عن المتابعة.

واختتم الإعلامي أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أن هذه الحادثة الأليمة ما هي إلا نتيجة لغياب الرعاية والاهتمام وانعدام الإجراءات، إذ لخص المشهد بأنه يعبر عن "صفر كفاءة"، مما جعل الواقعة كاشفة تماما للقصور العام في المنظومة.

