شدد اللواء أركان حرب محمد يوسف عساف، قائد الجيش الثاني الميداني، على أن صون الحدود المصرية ومواجهة أي تهديدات محتملة على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي يمثل الركيزة الأساسية لمهام القوات المسلحة في المنطقة.

وقال قائد الجيش الثاني الميداني خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "أون"، إن نطاق مسؤولية الجيش الثاني يشمل حدوداً برية تمتد لمسافة 102 كيلومتر، موضحا أن من بينها 13 كيلومترا حدودية مشتركة مع دولة فلسطين.

وأضاف أن المهام لا تقتصر على اليابس فقط، بل تمتد لتشمل حماية السواحل المصرية على البحر المتوسط، بدءا من مدينة رفح وصولاً إلى مدينة المنصورة الجديدة، بساحل يبلغ طوله نحو 270 كيلومتراً.

وأشار اللواء محمد يوسف، إلى الدور الحيوي الذي يقوم به الجيش في التصدي لمحاولات التهريب عبر الحدود، مؤكدا أن نطاق عمل الجيش الثاني الميداني يغطي 6 محافظات، إذ يساهم بقوة في تعزيز الجبهة الداخلية وحفظ استقرارها.

وذكر في سياق متصل، أن القوات تتولى مسؤولية حماية المنشآت الحيوية والسيادية، مع التركيز بشكل خاص على تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، باعتباره شريانا استراتيجيا عالميا.

وأردف اللواء عساف مستعرضا الدور التاريخي للقوات المسلحة، لافتا إلى البصمة الفعالة للجيش في أحداث يناير 2011، إذ كان له الفضل الأكبر في حماية أمن الدولة ومنع انهيار مؤسساتها، مع الحرص الشديد على استتباب الأمن في شبه جزيرة سيناء خلال تلك الفترة العصيبة.

واختتم قائد الجيش الثاني الميداني، أن نزول القوات المسلحة إلى الشوارع في مختلف المحافظات عام 2011 كان ضرورة وطنية لفرض الانضباط وطمأنة المواطنين، وهو النهج الذي تتبعه القوات المسلحة دائما في تغليب مصلحة الوطن واستقراره.

