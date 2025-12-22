إعلان

بالأسماء.. نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد غدًا بالمعادي

كتب : أحمد العش

08:25 م 22/12/2025

عبدالحليم علام، نقيب المحامين

كتب- أحمد العش:
يترأس الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، غدًا الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي.

ويقع مقر النادي على كورنيش المعادي، بجوار مطلع الطريق الدائري، فيما تعتبر أقرب محطة مترو له هي محطة «الزهراء» بالخط الأول (حلوان - المرج - الجديدة).

وأكدت إدارة نادي المحامين أن الدخول إلى جلسة حلف اليمين سيكون مسموحًا فقط للأسماء المدرجة في الكشوف الرسمية، وسيتم التحقق من الهوية عبر البطاقة الشخصية وإيصال السداد عند المدخل، لذا يُرجى الالتزام بالتعليمات لتجنب منع الدخول.

وشددت الإدارة على ضرورة ارتداء الزي الرسمي الكامل، الذي يشمل بدلة كاملة وكرافتة وروب المحاماة، مشيرة إلى أنه لن يسمح لأي محام بالدخول بعد الموعد المحدد للجلسة.

وللاطلاع على كشوف الأسماء الرسمية يمكن متابعة الرابط المخصص عن طريق الضغط هنا.


