الضرائب: حزمة تيسيرات جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال

كتب : داليا الظنيني

07:54 م 22/12/2025

مصلحة الضرائب المصرية

كتبت- داليا الظنيني:

أعلن الدكتور صفوت حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، عن بدء وزارة المالية والمصلحة في تنظيم جلسات حوار مجتمعي لمناقشة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

وقال رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن هذه الخطوة تستهدف بالأساس توطيد الشراكة مع قطاع الأعمال وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، فضلاً عن تطوير آليات الالتزام الطوعي بما ينعكس إيجاباً على كفاءة المنظومة الضريبية وجذب الاستثمارات إلى مصر.

وأضاف أن هذه الحزمة تمثل حلقة في سلسلة متواصلة من التيسيرات التي تسعى الدولة من خلالها إلى توسيع القاعدة الضريبية، موضحًا أن الهدف الاستراتيجي هو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يضمن تعظيم موارد الدولة وتعزيز العدالة الضريبية.

وذكر حسن، في سياق متصل، إن الحزمة الثانية تركز على استدامة الالتزام الضريبي من خلال إجراءات تتنوع ما بين تعديلات تشريعية وآليات إدارية مبتكرة.

وأشار الدكتور صفوت حسن إلى استحداث مفاهيم جديدة مثل: "القائمة البيضاء" و"كارت التميز"، مبينا أن الممولين الأكثر التزاما سيتمتعون بأولوية قصوى في الخدمات، والتي تشمل: سرعة الرد الضريبي، من حيث إنجاز الطلبات خلال أسبوع واحد فقط، ودعم المستثمرين، إذ توفير وحدات "الرأي المسبق" لتسهيل اتخاذ القرارات المالية، إضافة إلى ضمان تدفق السيولة النقدية للمنشآت لمساعدتها على التوسع في نشاطها الاقتصادي.

صفوت حسن مصلحة الضرائب وزارة المالية الاستثمار التسهيلات الضريبية

