قال المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن مصر ليست بعيدة بتشريعاتها عن حماية الأطفال، لكننا أصبحنا أمام جرائم تمس الأطفال أنفسهم ومستقبلهم.

وأضاف خلال مشاركته في جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن بحث وضع تشريعي يحمي الأطفال من مخاطر التواصل الاجتماعي: "التشريع سهل والنصوص سهلة، لكن التنفيذ على أرض الواقع هو المسألة الفنية الصعبة التي يجب بحثها بجدية لضمان تحقيق نتائج تحمي الأطفال"، مشددًا على أن "المسألة ليست نصوصًا".

وقال إن الحديث عن تشريعات في دول أخرى ربما يكون أكثر تقدمًا منا، ففي فرنسا يجري إعداد قانون، وصدر قانون آخر في أستراليا، ولكن التشريع نتاج المجتمع، وعلى قدر نتائج المجتمع نتمنى الوصول لحلول فنية للتطبيق.

وتابع: نأمل أن تتولى مؤسسات الدولة توعية الأطفال، لأن الأسرة دائمًا لديها ما تستطيع تقديمه في هذا الشأن، والتوعية ربما تزيد عن أهمية القانون ذاته.

