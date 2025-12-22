إعلان

"مصر الوسطى للكهرباء" تعلن عن وظائف قيادية عليا بعدد من القطاعات

كتب : محمد صلاح

02:47 م 22/12/2025

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

أعلنت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف القيادية العليا، وفق إعلان رسمي صادر عن قطاع الموارد البشرية بالشركة.

وأوضحت الشركة أن الوظائف تشمل مناصب رؤساء قطاعات ومديري عموم في قطاعات حيوية، منها الشئون المالية، التكاليف، الشئون التجارية، الضرائب، ونظم المعلومات، بالإضافة إلى وظائف قيادية بالإدارات العامة في نطاقي أسيوط شمال وأسيوط جنوب.

وأكدت الشركة أن التقديم متاح للعاملين بقطاع الكهرباء، مع السماح للمتقدمين من خارج شركة مصر الوسطى بشرط الحصول على موافقة جهة العمل الأصلية، مشددة على عدم إمكانية التقدم لأكثر من وظيفة واحدة ضمن الإعلان ذاته.

كما أشارت الشركة إلى أن التقديم يتم وفقًا للتقسيم الجغرافي للوظائف المعلنة (شمال/جنوب) وبما يتوافق مع مكان العمل لكل وظيفة، على أن تُسلَّم الطلبات باليد إلى الأمانة الفنية للجنة اختيار القيادات بمقرها الكائن في 78 شارع الحرية – المنيا، خلال أسبوع واحد فقط من تاريخ الإعلان.

ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي الشركة لتعزيز الصفوف القيادية ورفع كفاءة الأداء الإداري والمالي بما يواكب متطلبات تطوير قطاع توزيع الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الوظائف المعلنة:

رئيس قطاع الشئون المالية – إدارة الشركة

رئيس قطاع التكاليف – إدارة الشركة

رئيس قطاع الشئون التجارية المركزية – إدارة الشركة

مدير عام الإدارة العامة للشئون التجارية – أسيوط شمال

مدير عام الإدارة العامة للوحدة المالية – أسيوط جنوب

مدير عام الإدارة العامة للضرائب – إدارة الشركة

مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات – إدارة الشركة

شروط شغل الوظائف:

مؤهل عالٍ مناسب (تجاري/محاسبة/نظم معلومات حسب الوظيفة)

خبرة لا تقل عن 15–16 سنة في مجال العمل، منها مدة في وظيفة قيادية أو نظيرة

اجتياز البرامج التدريبية المقررة

امتلاك مهارات القيادة والتوجيه

استيفاء شروط لائحة نظام العاملين بقطاع الكهرباء

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء وظائف قيادية عليا قطاع الموارد البشرية

