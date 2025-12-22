إعلان

ُهدد مئات الآلاف من الكوادر.. انتقادات برلمانية لشروط القيد التعجيزية بـ"المهن الرياضية"

كتب : نشأت علي

12:58 م 22/12/2025

المستشار عصام الدين فريد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال النائب السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الصناعة والتجارة، إن الرياضة اليوم لم تعد مجرد هواية؛ بل هي "صناعة واستثمار"، وهذه التعديلات تكمل الحلقة التشريعية مع قانون الرياضة، ليضع العاملين في المهن الرياضية تحت مظلة قانونية حديثة تحمي حقوقهم وتحدد واجباتهم.

وتساءل غنيم، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام الدين فريد: هل منح وزارة الشباب والرياضة سلطات إصدار تراخيص بالمزاولة الفنية "تدريب" يتعارض مع لائحة الاتحادات الدولية "FIFA" التي تمنح الاتحادات الوطنية والأهلية وحدها حق منح الرخص التدريبية، تقييد المهنة "بالمؤهل الأكاديمي المتخصص" فقط دون وضع مسارات "توفيق أوضاع" مرنة؟ فهذا قد يؤدي إلى طرد خبرات وطنية نحتاج إليها في ظل التوسع الرياضي الحالي.

وتابع النائب: فالشروط التعجيزية للقيد في النقابات تحصر ممارسة المهن الرياضية في فئة محددة جدًّا؛ مما يهدد مئات الآلاف من الكوادر الفنية الممارسة فعليًّا في الأندية والأكاديميات، والذين اكتسبوا خبراتهم عبر دورات دولية معتمدة وممارسة ميدانية طويلة.

ووافق غنيم على تعديلات مشروع قانون الرياضية، وقدم الشكر إلى لجنة الشباب والرياضة على المجهود الكبير الذي بُذل في إعداد التقرير، قائلًا: أولًا أبدي موافقتي على هذه التعديلات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار عصام الدين فريد النائب السعيد غنيم "المهن الرياضية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
منها الأهلي ومصر.. انخفاض مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم بالبنوك
قمة تاريخية جديدة.. الذهب يقفز إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة