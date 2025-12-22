استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كيفورك بابويان، وزير الاقتصاد بجمهورية أرمينيا، والوفد المرافق له، اليوم الإثنين؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدَين في المجالات الزراعية المختلفة، في إطار جهود الدولة المصرية في توسيع نطاق الشراكات الدولية.

وتناول اللقاء، الذي حضره المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، آليات زيادة تعزيز الاستثمار الزراعي المشترك، وإشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدَين، فضلًا عن التعاون في العديد من الملفات؛ مثل إنتاج التقاوي، واستصلاح الأراضي، وترشيد استخدامات المياه.

وأكد فاروق أهمية تشجيع تبادل الزيارات لرجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، وإقامة منتديات الاستثمار، وورش العمل لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الواقع؛ حيث استعرض الوزير خلال اللقاء فرص الاستثمار في المشروعات القومية الزراعية الكبرى التي تتبناها الدولة المصرية، لافتًا إلى إمكانية إقامة مشروعات مشتركة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في الري والزراعة.

وأشار وزير الزراعة إلى السمعة الطيبة التي تتمتع بها المنتجات المصرية عالميًّا، واستعداد مصر لتلبية احتياجات الجانب الأرميني من السلع الاستراتيجية والفاكهة والخضراوات.

وتطرق الاجتماع إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية الزراعية من خلال المراكز البحثية المتخصصة في كلا البلدين.

وأعرب وزير الاقتصاد الأرميني عن تقديره للتطور الكبير الذي يشهده قطاع الزراعة في مصر، مؤكدًا رغبة بلاده في تعميق الشراكة الاقتصادية والاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في هذا القطاع الحيوي، خصوصًا في ما يتعلق بمجال استصلاح الأراضي، وترشيد استخدام المياه؛ بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

جاء ذلك اللقاء على هامش اجتماعات الدورة السادسة للجنة المصرية- الأرمينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي تستضيفها مصر حاليًّا.