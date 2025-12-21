نظمت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية نور مبارك حفل تقديم الإصدارات العلمية الصادرة ضمن مشروع التمويل البرنامجي الهادف المعنون: “المرجعية الإسلامية في كازاخستان: الأسس العلمية والتطبيقية”، وذلك يوم 20 ديسمبر 2025، بقاعة الاستقلال بمقر الجامعة، بحضور نخبة من القيادات الأكاديمية والعلماء والباحثين.

وافتتح الحفل بكلمة ألقاها الأستاذ الدكتور أحمد حسين إبراهيم - رئيس الجامعة، أكد فيها أن هذا المشروع البحثي يعكس توجه الجامعة نحو ترسيخ الدراسات العلمية الرصينة المرتبطة بالواقع الديني والثقافي للمجتمع الكازاخي، ويجسد دورها في الجمع بين الأصالة العلمية والمعالجة المعاصرة لقضايا الفكر والدين، مشددًا على أهمية دعم البحث الأكاديمي الذي يسهم في بناء وعي ديني متوازن ومنضبط بالمنهج العلمي.

كما ألقى سماحة الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف - مفتي جمهورية كازاخستان، كلمة تناول فيها مكانة الإسلام في تاريخ كازاخستان، ودوره في حفظ الهوية الدينية للمجتمع، وتعزيز قيم الاعتدال والتعايش، مثمنًا جهود الجامعة في خدمة الدراسات الإسلامية الجادة، وربط التراث الديني بالسياق الاجتماعي والثقافي المعاصر.

وألقى بعد ذلك الدكتور إرشاد أونغار - نائب رئيس الجامعة، كلمة أكد فيها أن هذه الإصدارات تمثل ثمرة تعاون علمي وبحثي مؤسسي، وتعكس رؤية الجامعة في دعم المشاريع العلمية النوعية، وتطوير البحث الأكاديمي المتخصص، بما يخدم المجتمع، ويعزز حضور الجامعة كمؤسسة علمية رائدة في المجالين الديني والفكري.

وشهدت الفعالية عرضًا علميًا لعدد من الإصدارات الأكاديمية التي تناولت القضايا الإسلامية في المجتمع الكازاخي من زوايا تاريخية واجتماعية وفقهية وفكرية، حيث تم تقديم الكتب التالية: "الإسلام المنظوم بالشعر"، "البنية الاجتماعية للمجتمع الكازاخي التقليدي وتكامل العرف والشريعة"، "الطريق الكازاخي: قوانين العرف والفقه الإسلامي"، "العلامة أحمد بن منصور الإسبِيجابي وإرثه العلمي"، "نموذج المرجعية الإسلامية في المجتمع الكازاخستاني المعاصر".

وعكست هذه المؤلفات الجهود البحثية الهادفة إلى تأصيل مفهوم المرجعية الإسلامية في كازاخستان، وبيان خصوصيته التاريخية والثقافية، وإبراز إسهامه في بناء الوعي الديني المتوازن، وتعزيز التكامل بين القيم الدينية والأعراف الاجتماعية في إطار علمي رصين.

وفي ختام الحفل، أكدت الجامعة التزامها المتواصل بدعم المشاريع البحثية الجادة، وتشجيع الإنتاج العلمي الذي يخدم قضايا المجتمع، ويسهم في ترسيخ الهوية الدينية والفكرية المعتدلة، بما ينسجم مع رسالتها العلمية ودورها الريادي في خدمة المعرفة والتنمية الثقافية، كما تم إهداء الحضور نسخًا من المؤلفات الصادرة ضمن المشروع؛ تعزيزًا لنشر المعرفة، وتقديرًا للمشاركة العلمية في هذه الفعالية.