وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يتفقدان مكتبة "نون السحار 2" تمهيدًا لافتتاحها قريبًا

كتب : محمد نصار

07:15 م 21/12/2025
تفقد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الفرع الجديد لمكتبات «نون السحار» بمنطقة زهراء المعادي، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المكتبات، تمهيدًا لافتتاحها رسميًا خلال الفترة المقبلة.

واطلع وزير الثقافة ومحافظ القاهرة خلال الجولة على الاستعدادات النهائية الجارية لتشغيل المكتبة، حيث شملت الجولة التفقدية الاطلاع على مكونات المكتبة، والتعرف على الخدمات التي من المقرر أن تقدمها للجمهور، في إطار نموذج حديث للمكتبات العامة يواكب احتياجات المجتمع.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن التوسع في إنشاء وتطوير المكتبات العامة يأتي تفعيلًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري، وتعزيز الوعي الثقافي والمعرفي داخل مختلف الأحياء، مشيرًا إلى أن مكتبة «نون السحار2» تمثل إضافة مهمة للخريطة الثقافية، وتسهم في إتاحة المعرفة وتشجيع القراءة، لا سيما بين الأطفال والنشء والشباب.

وأوضح وزير الثقافة أن الوزارة مستمرة في توسيع الشراكات مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية ببناء الإنسان، وتقديم الدعم اللازم لأداء دورها بالشكل الأمثل.

ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن مكتبة «نون السحار2» تأتي استكمالًا لجهود الدولة في نشر المكتبات العامة داخل الأحياء المختلفة، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية في نشر التنوير والوعي، وتعميق المعرفة، وتوفير مساحات آمنة للتعلم والاطلاع.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الثقافة والجهات الشريكة لمتابعة الترتيبات النهائية لافتتاح المكتبة، مؤكدًا أن مثل هذه المشروعات الثقافية تمثل ركيزة أساسية في تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة محافظ القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي مكتبة نون السحار 2

