إعلان

متسابق بـ "دولة التلاوة": أتجنب المشروبات الباردة والتوابل الحارة للحفاظ على الصوت

كتب : حسن مرسي

10:47 م 20/12/2025

المتسابق أشرف سيف صابر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المتسابق أشرف سيف صابر، خلال مشاركته في المراحل النهائية لبرنامج المسابقات القرآنية الكبرى "دولة التلاوة"، أن المرحلة الثالثة من التحدي تختلف بشكل كبير وتتطلب استعدادًا خاصًا والتزامًا دقيقًا للحفاظ على جودة الأداء الصوتي وروعة التلاوة.

وأوضح سيف خلال الحلقة الثانية عشرة من البرنامج، أنه يتبع نظامًا صارمًا لتحضير صوته للمنافسة.

وأشار إلى أنه يحرص على تجنب المشروبات شديدة البرودة أو السخونة، وكذلك الابتعاد عن الأطعمة الحارة أو المليئة بالتوابل، حرصًا منه على سلامة أحباله الصوتية واستعداده الأمثل لدخول المنافسة.

وتابع المتسابق أن هذه المرحلة تحتاج إلى انضباط كبير وتركيز عالٍ، نظرًا لصعوبة التحديات وضيق الوقت، وذلك من أجل تقديم أفضل أداء ممكن أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من أبرز القامات الدينية والصوتية في مصر والعالم الإسلامي.

يذكر أن مسابقة "دولة التلاوة" شهدت إقبالًا كبيرًا خلال هذا الموسم، حيث تجاوز عدد المتقدمين 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، وتم اختيار أفضل 32 موهبة بعد مراحل تصفية دقيقة خضعت لإشراف لجنة علمية متخصصة برئاسة الدكتور أسامة الأزهري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دولة التلاوة المسابقات القرآنية مواهب القرآن أشرف سيف صابر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو
اللهم بلغنا رمضان.. غدًا أول أيام شهر رجب لعام 1447هـجريًا
الطقس غدًا| الحرارة تنخفض لـ5 درجات.. والأرصاد تحذر من هذه الظواهر
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر