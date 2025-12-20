أكد المتسابق أشرف سيف صابر، خلال مشاركته في المراحل النهائية لبرنامج المسابقات القرآنية الكبرى "دولة التلاوة"، أن المرحلة الثالثة من التحدي تختلف بشكل كبير وتتطلب استعدادًا خاصًا والتزامًا دقيقًا للحفاظ على جودة الأداء الصوتي وروعة التلاوة.

وأوضح سيف خلال الحلقة الثانية عشرة من البرنامج، أنه يتبع نظامًا صارمًا لتحضير صوته للمنافسة.

وأشار إلى أنه يحرص على تجنب المشروبات شديدة البرودة أو السخونة، وكذلك الابتعاد عن الأطعمة الحارة أو المليئة بالتوابل، حرصًا منه على سلامة أحباله الصوتية واستعداده الأمثل لدخول المنافسة.

وتابع المتسابق أن هذه المرحلة تحتاج إلى انضباط كبير وتركيز عالٍ، نظرًا لصعوبة التحديات وضيق الوقت، وذلك من أجل تقديم أفضل أداء ممكن أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من أبرز القامات الدينية والصوتية في مصر والعالم الإسلامي.

يذكر أن مسابقة "دولة التلاوة" شهدت إقبالًا كبيرًا خلال هذا الموسم، حيث تجاوز عدد المتقدمين 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، وتم اختيار أفضل 32 موهبة بعد مراحل تصفية دقيقة خضعت لإشراف لجنة علمية متخصصة برئاسة الدكتور أسامة الأزهري.