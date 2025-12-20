إعلان

بالأسماء.. أداء اليمين القانونية للمحامين الجدد برئاسة نقيب المحامين هذا الموعد

كتب أحمد العش:

06:28 م 20/12/2025

عبدالحليم علام، نقيب المحامين

يترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، وذلك صباح يوم بعد غد الإثنين، في تمام الساعة الثامنة والنصف، بنادي المحامين النهري بالمعادي.

وتأتي الجلسة في إطار حرص نقابة المحامين على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لقيد الأعضاء الجدد ومباشرتهم لمهامهم المهنية، حيث يؤدي المحامون الجدد القسم القانوني إيذانًا ببدء ممارسة المهنة وفقًا لأحكام القانون وتقاليدها الراسخة.

ويقام حفل حلف اليمين بمقر نادي المحامين النهري، الكائن على كورنيش المعادي بجوار مطلع الطريق الدائري، ويعتبر أقرب منفذ للوصول إليه محطة مترو «الزهراء» على الخط الأول (حلوان - المرج الجديدة).

وأعلنت نقابة المحامين إتاحة كشوف أسماء الأعضاء الجدد المقرر حلفهم اليمين القانونية، للاطلاع عليها من خلال الرابط المخصص لذلك، عن طريق الضغط هنا.

نقيب المحامين عبدالحليم علام اتحاد المحامين العرب نادي المحامين النهري نقابة المحامين كورنيش المعادي

