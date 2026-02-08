إعلان

هبة السويدي: التبرع بالجلد موجود منذ 1945.. والحكومة ذللت العقبات لاستيراده

كتب : حسن مرسي

12:54 ص 08/02/2026

الدكتورة هبة السويدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق، عن نجاح المستشفى في إجراء عمليات زراعة جلد متبرع به لـ10 حالات حرجة، بينهم طفلة عمرها 10 شهور ومريض بنسبة حروق بلغت 75%، وذلك لأول مرة في مصر.

خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، أوضحت السويدي أن نسبة النجاة من الحروق في مصر كانت لا تتجاوز 20% قبل هذه الخطوة، مشيرةً إلى أنها ارتفعت الآن إلى 50%، مضيفة: "إحنا في أهل مصر من يوم ما فتحنا قدرنا نعلي النسبة".

وتابعت أن المريض المصاب بحروق واسعة لا توجد فيه منطقة سليمة لأخذ طعم جلدي ذاتي، مؤكدةً أن الحل الوحيد هو استخدام الجلد المتبرع به، وهو تقنية تُستخدم عالميًا منذ عام 1945.

وأشارت إلى أن المستشفى لجأت إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قائلةً: "رئيس الوزراء أصدر توجيهاته لرئيس هيئة الدواء إن إحنا نستورد الجلد"، وتم تذليل إجراءات الجمارك لضمان وصول الشحنة التي يجب أن تُحفظ على درجة حرارة 6 تحت الصفر خلال 24 ساعة فقط حتى لا تتلف.

وأكدت الدكتورة هبة أن استخدام الجلد الحيوي يختلف جذريًا عن زراعة الأعضاء الأخرى، مشيرةً إلى أن مريض الحروق لا يتحمل الانتظار في قوائم، بل يحتاج للتدخل الفوري خلال الساعات الأولى بعد الإصابة.

وأشارت السويدي إلى نجاح أول شحنة وصلت في نوفمبر الماضي في إنقاذ حياة 10 مرضى، منهم الطفل "إبراهيم" الذي خرج من المستشفى مؤخرًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة هبة السويدي مؤسسة ومستشفى أهل مصر علاج الحروق عمليات زراعة جلد عمرو أديب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول منشور من هند صبري بعد أزمتها مع مها نصار
زووم

أول منشور من هند صبري بعد أزمتها مع مها نصار
أزمة أشرف داري تضع الأهلي في موقف صعب قبل إغلاق القيد المحلي
رياضة محلية

أزمة أشرف داري تضع الأهلي في موقف صعب قبل إغلاق القيد المحلي
هيفاء وهبي بفستان جريء وياسمين صبري أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

هيفاء وهبي بفستان جريء وياسمين صبري أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
استعدادا لرمضان.. سيدة توثق تخزين أطنان من الطعام (فيديو)
علاقات

استعدادا لرمضان.. سيدة توثق تخزين أطنان من الطعام (فيديو)
رمضان 2026.. ياسمين عبدالعزيز تنشر فيديو ترويجي جديد من مسلسل "وننسى اللي
زووم

رمضان 2026.. ياسمين عبدالعزيز تنشر فيديو ترويجي جديد من مسلسل "وننسى اللي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف ستؤثر صفقة الترددات بـ3.5 مليار دولار على سرعة الإنترنت وجودة الشبكة؟
"لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية".. الصحة لمصراوي: ندرس إنشاء بنك للتبرع بالجلد
أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
رسالة ما بعد التفاوض.. مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران