كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق، عن نجاح المستشفى في إجراء عمليات زراعة جلد متبرع به لـ10 حالات حرجة، بينهم طفلة عمرها 10 شهور ومريض بنسبة حروق بلغت 75%، وذلك لأول مرة في مصر.

خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، أوضحت السويدي أن نسبة النجاة من الحروق في مصر كانت لا تتجاوز 20% قبل هذه الخطوة، مشيرةً إلى أنها ارتفعت الآن إلى 50%، مضيفة: "إحنا في أهل مصر من يوم ما فتحنا قدرنا نعلي النسبة".

وتابعت أن المريض المصاب بحروق واسعة لا توجد فيه منطقة سليمة لأخذ طعم جلدي ذاتي، مؤكدةً أن الحل الوحيد هو استخدام الجلد المتبرع به، وهو تقنية تُستخدم عالميًا منذ عام 1945.

وأشارت إلى أن المستشفى لجأت إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قائلةً: "رئيس الوزراء أصدر توجيهاته لرئيس هيئة الدواء إن إحنا نستورد الجلد"، وتم تذليل إجراءات الجمارك لضمان وصول الشحنة التي يجب أن تُحفظ على درجة حرارة 6 تحت الصفر خلال 24 ساعة فقط حتى لا تتلف.

وأكدت الدكتورة هبة أن استخدام الجلد الحيوي يختلف جذريًا عن زراعة الأعضاء الأخرى، مشيرةً إلى أن مريض الحروق لا يتحمل الانتظار في قوائم، بل يحتاج للتدخل الفوري خلال الساعات الأولى بعد الإصابة.

وأشارت السويدي إلى نجاح أول شحنة وصلت في نوفمبر الماضي في إنقاذ حياة 10 مرضى، منهم الطفل "إبراهيم" الذي خرج من المستشفى مؤخرًا.