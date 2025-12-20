كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، مساء الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي"، أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

خبير اقتصادي: الأداء الاقتصادي للخمس سنوات الأخيرة "في الدرك الأسفل"

علق الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، على مقال رئيس الوزراء حول أولوية الاستثمار في البنية التحتية، معتبراً أن السؤال الجوهري هو حول توقيت وتحقيق العائد من هذه الاستثمارات الضخمة.

وقال فؤاد خلال حواره مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية": "التفنيد بتاع رئيس الوزراء لهذه النقطة يؤكد أن التوسع في دور الدولة كان استثمارًا في الإنسان والبنية الأساسية كشرط ضروري للتنمية طويلة الأجل، وليس إنفاقاً غير منتج".

ضياء رشوان: صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية لا سياسية.. ومصر لن تخضع لضغوط مهما كانت

أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية بحتة تخضع لقواعد السوق ولا تحمل أي أبعاد سياسية.

وقال رشوان في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الدفعات تذهب مباشرة إلى شركة شيفرون الأمريكية، مضيفًا أن قيمة الصفقة 35 مليار دولار على 15 سنة، ومصر تحقق مكسباً يصل إلى 11 مليار دولار من إعادة التصدير.

عمرو أديب يعلن تحفظه على صفقة الغاز مع إسرائيل: "مش مرتاح"

علق الإعلامي عمرو أديب بالتركيز على قضية وصفها بأنها "مهمة للبلد"، وهي صفقة استيراد الغاز من إسرائيل.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الصفقة جزء من جهود أمريكية "لتحسين العلاقات" بين الطرفين.

ياسمين عز تهاجم الفنان محمد صبحي: "الزم حدودك لما تتكلم عن السعودية"

هاجمت الإعلامية ياسمين عز الفنان محمد صبحي على خلفية تصريحاته التي تناولت انتقادًا لفيلم "الست".

وقالت عز خلال برنامج "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر": "لما تيجي تتكلم عن بلد شقيق وعظيم زى السعودية الزم حدودك، التزم بالآداب والأخلاق اللى طول الوقت بتتشدق بيها".

استشاري مناخ: شح المياه أزمة ممتدة وليست وليدة اللحظة

حذر بدوي رهبان، استشاري التغير المناخي، من أن مشكلة شح المياه تشكل تحديًا وجوديًا كبيرًا للعديد من الدول، وعلى رأسها دول منطقة الشرق الأوسط مثل العراق.

وأكد رهبان خلال مداخلته على شاشة "القاهرة الإخبارية" على ضرورة التعامل مع هذه القضية بمنظور استراتيجي طويل المدى، قائلاً: "إن الأمر يتطلب جدية على مدى العقود القادمة وليس فقط الأعوام المقبلة".