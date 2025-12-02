نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، لقاءً أدبيًا بمسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، احتفاءً بتجربة الكاتب الكبير جار النبي الحلو، ضمن فعاليات برنامج "العودة إلى الجذور"، أحد برامج وزارة الثقافة الهادفة لتكريم رموز الإبداع الأدبي والفكري بالمحافظات.

بدأت فعاليات الليلة، التي قامت بإدارتها الباحثة وسام جار النبي الحلو، بعزف للنشيد الوطني، وأعقب ذلك كلمة وائل شاهين، مدير عام الثقافة بالغربية، الذي أكد على تميز الحفل كونه يقام لتكريم أحد أهم رموز الأدب والفكر بالمحافظة.

وقدم الشاعر د. مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية، باقة من الأبيات الشعرية لمحافظة الغربية، لافتًا إلى حرص قصور الثقافة على تكريم جار النبي الحلو والاحتفاء بتجربته الثرية في عالم الأدب، ما بين الكتابة في مجالات القصة القصيرة والرواية، وإسهاماته الملهمة في أدب الطفل.

وأشار إلى أن تكريمه اليوم في إطار برنامج "العودة إلى الجذور" ليس مجرد احتفاء بمسيرة إبداعية طويلة، بل هو احتفاء بقيمة المثقف الذي ظل يؤمن بدوره، ويكتب بضمير حي، ويقدم للأجيال الجديدة نموذجًا للكاتب الذي يخلص للحرفة، ويصون جمال الكتابة من التكرار والتسطيح. إنه تكريم لكتلة من الصدق الإنساني، ولذاتٍ لم تستبدل الانحياز للإنسان بأي مكسب آخر.

وأضاف شومان: "جار النبي الحلو واحد من هؤلاء الذين يجعلون الأدب ضرورة، ويجعلون الذاكرة الثقافية أكثر امتلاءً وثراءً. إننا، ونحن نكرمه اليوم، نعيد الاعتبار لجمال الحكاية، ولنبل السرد، وللكاتب الذي لم يتوقف عن الإصغاء لنبض الناس، وعن منحهم أصواتهم الحقيقية".

هذا وقد توالت الكلمات التي استعرضت عددًا من الجوانب الشخصية والإبداعية في مسيرة جار النبي الحلو، من خلال كلمة الدكتور أسامة البحيري، أستاذ الأدب والنقد الأدبي، ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة طنطا، ورئيس النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر، وأعقبها باقة منوعة من الكلمات من جانب د. محمود ذكري، دكتوراه في النقد الأدبي الحديث، حيث تحدث عن أبرز كتابات "الحلو"، فيما جاءت كلمات الكاتب والأديب محمد أبو قمر لتتناول أهم مفردات جار النبي الحلو في رواياته.

وقبل الختام قدم مجموعة من أدباء وشعراء الغربية شهاداتهم في تجربة جار النبي الحلو، من خلال استعراض مسيرته الفنية والإنسانية، ومن بينهم: المخرج عبد الرحمن المصري، والكاتب جابر سركيس، والفنان حسين راشد، والكاتب عبد الجواد الحمزاوي، والشاعر سامي كامل، والشاعر مجدي الفقي، والأديب عبد الستار الدش، والإعلامي سيد موسى، والشاعر أحمد عيد، والشاعر محمد العزوني، فيما تابع الحضور فيلمًا تسجيليًا عن حياة جار النبي الحلو.

ولد جار النبي الحلو بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية عام 1947، ويعد أحد أبرز كتاب مصر، إذ استطاع أن يترك بصمة مؤثرة بفكره وإبداعه على الساحة الأدبية العربية، وقدم الكثير من المؤلفات، ومن أبرزها في القصة القصيرة: "القبيح والوردة"، "طعم القرنفل"، "طائر فضي"، و"قمع الهوى"، وفي مجال الرواية: "حجرة فوق سطح"، "قمر الشتاء"، و"عطر قديم"، أما في مجال أدب الطفل فقدم: "محاكمة في حديقة الحيوان"، "الكتكوت ليس كلبًا"، و"الجرو والسيدة العجوز".

كما كتب بعض المسلسلات التلفزيونية للأطفال، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات، منها جائزة الدولة للتفوق في الآداب، وشهادة تقدير من مهرجان الإذاعة والتلفزيون عن سيناريو "حكايات منسية"، هذا بالإضافة إلى عدد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية عن أعماله المشاركة في مهرجانات الإذاعة والتلفزيون، ومهرجان القاهرة لسينما الأطفال، وتم عرض فيلم تسجيلي يوثق تجربته وحياته.

يذكر أن برنامج "العودة إلى الجذور" أطلقته الإدارة المركزية للشؤون الثقافية لتكريم الشخصيات الثقافية والأدبية في محافظاتهم، عبر استعراض سيرتهم الذاتية وعطائهم الأدبي، بهدف تعزيز قيمة الأدب والإبداع لدى الأجيال الجديدة، وأقيم الحفل من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي، وفرع ثقافة الغربية.