"المسلماني" يلتقي نقيبي الممثلين والسينمائيين لبحث التعاون مع ماسبيرو

استقبل الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، كلاً من نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، ونقيب المهن السينمائية مسعد فودة؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والنقابتين.



وبحسب بيان الهيئة، تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة في المجالات الإعلامية والفنية ذات الصلة، بما يسهم في دعم صناعة الدراما والسينما، وفتح آفاق جديدة للتعاون المؤسسي بين الأطراف الثلاثة.



وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد بروتوكول تعاون يُحدد إطارًا للعمل المشترك، بهدف دعم الإبداع وترسيخ مكانة القوة الناعمة المصرية، وتعزيز دور الفنون في خدمة المجتمع ودعم الهوية الثقافية.

