إعلان

"المسلماني" يلتقي نقيبي الممثلين والسينمائيين لبحث التعاون مع ماسبيرو

كتب : مصراوي

05:34 م 02/12/2025

جانب من اللقاء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، كلاً من نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، ونقيب المهن السينمائية مسعد فودة؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والنقابتين.


وبحسب بيان الهيئة، تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة في المجالات الإعلامية والفنية ذات الصلة، بما يسهم في دعم صناعة الدراما والسينما، وفتح آفاق جديدة للتعاون المؤسسي بين الأطراف الثلاثة.


وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد بروتوكول تعاون يُحدد إطارًا للعمل المشترك، بهدف دعم الإبداع وترسيخ مكانة القوة الناعمة المصرية، وتعزيز دور الفنون في خدمة المجتمع ودعم الهوية الثقافية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكاتب أحمد المسلماني لهيئة الوطنية اسبيرو حث التعاون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
عاجل| بوتين يحذّر أوروبا من شن حرب على روسيا.. ويؤكد: لن يبقى أحد للتفاوض