بدء التشغيل التجريبي لمشروع الربط الكهربائي المصري- السعودي

كشف مصدر مسؤول بقطاع الكهرباء عن بدء التشغيل التجريبي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية؛ تمهيدًا لدخول المشروع مراحل التشغيل التجاري خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن الفرق الفنية من الجانبين أنهت أعمال الاختبارات الأولية على خطوط ومحطات الربط، وتقوم حاليًّا بإجراء تجارب الأحمال والتشغيل المتدرج؛ لضمان جاهزية الشبكات واستقرارها قبل بدء تبادل القدرات الكهربائية فعليًّا.

وأوضح المصدر أن مشروع الربط الكهربائي يُعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية بين البلدين، ويهدف إلى تبادل ما يصل إلى 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء، بما يسهم في تعزيز موثوقية الشبكات ورفع كفاءة استغلال قدرات التوليد في مصر والسعودية، فضلًا عن دعم السوق الإقليمية لتجارة الطاقة.

وأشار المصدر إلى أن التجارب الحالية تشمل اختبارات التنسيق بين مراكز التحكم، وتجارب استجابة الشبكات وسرعة المعالجة في حالات الطوارئ، مؤكدًا أن النتائج الأولية جاءت "مبشرة للغاية"، وتؤكد جاهزية البنية التحتية للدخول في المرحلة التالية من المشروع.

ومن المقرر الإعلان رسميًّا عن الجدول الزمني للتشغيل التجاري بعد انتهاء الاختبارات الفنية واعتماد تقارير اللجان المشتركة، خلال الأسابيع المقبلة.