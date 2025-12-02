قال اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة لديها جهد كبير في الجانبين المدني والعسكري، وتسهم في دعم احتياجات الدولة المصرية في كثير من المشروعات القومية، باعتبارها هيئة عربية دولية مستقلة، ووصلت حاليًّا إلى 14 شركةً ومصنعًا، بالإضافة إلى شركات أخرى لم تبدأ الإنتاج وما زالت في مرحلة الإعداد.

وأوضح اللواء مختار عبد اللطيف، خلال لقائه عددًا من الصحفيين، أن الهيئة بمصانعها تعمل في مجالات عسكرية ومدنية، ولديها رؤية عامة تدور حول تطوير التكنولوجيا لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن هناك حلمًا للهيئة بإنشاء مدينة صناعية دوائية تعمل على تصنيع المستلزمات والمعدات الطبية، وقد بدأت الهيئة لتحقيق ذلك بإنشاء شركة يتبعها 3 مصانع تُنتج مفاصل الركبة والمسامير والشرائح الطبية والخيوط الجراحية، وبعض تلك المنتجات يتم استيرادها في الوقت الراهن.

ويؤكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة تعمل مع شركة عالمية لتصنيع أجهزة الأشعة بأشكال متعددة لأول مرة في مصر، مع وجود رغبة كبيرة لاقتحام كل مجالات المستلزمات والمعدات الطبية، لتحقيق "الأمل والحلم" للمدينة الصناعية الطبية، وهو مجال يوفر فاتورة الاستيراد ويحقق الاستقلالية في القرار الوطني.

وأشار اللواء مختار عبد اللطيف إلى أن الهيئة تمتلك قصة نجاح كبيرة في مصنع سيماف المختص بتصنيع القطارات وعربات المترو، والذي يمتلك معدات حديثة للغاية تمكنه من القيام بمهامه بكفاءة وتفوق.

ونوه رئيس الهيئة العربية للتصنيع بأن هناك توجيهًا دائمًا للتعاون مع القطاع الخاص في ظل توجيهات الرئيس السيسي، فعلى سبيل المثال يتعاون مصنع الإلكترونيات مع القطاع الخاص في تصنيع الكاميرات والتابلت وغيرهما من المنتجات ذات الصلة، وتشارك الهيئة مع الجانب الفرنسي في تصنيع السيارات.

وأكد اللواء مختار عبد اللطيف، في ما يخص مشاركة الهيئة في معرض إيديكس، أن المشاركة الحالية تعد الرابعة، في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر، وتعرض الهيئة خلالها 57 منتجًا؛ بينها 18 منتجًا جديدًا، وهي أرقام تعبر عن التطور الكبير في مصانع وشركات الهيئة.

ومن بين أهم المعروضات: العربة المدرعة الخفيفة "قادر 2"، المزودة بمنصة ذاتية الحركة ومدفع، مع رفع القدرة النيرانية والتدريع الذي يعتمد على "الدرع السيراميكية" لزيادة قوة التحصين، نتيجة بحث فني مشترك مع القوات المسلحة المصرية. كما تقدم الهيئة نسخة مطورة من المدرعة "فهد".

وتقدم الهيئة، في جناحها، المقذوف "صقر 73" المستخدم ضد العربات المدرعة، إلى جانب أنظمة صاروخية جديدة بمديات مختلفة، وجميعها منتجات تُعرض لأول مرة. وينتج المصنع "نيزك 1" ومجموعة من المقذوفات التي تُعلق على مسيرات متنوعة؛ منها المسيرات الانتحارية.

ويشهد جناح الهيئة عرض المسيرة الأرضية "العقرب" بمدى 4 كيلومترات، ويتم توجيهها وتحمل مدفعًا. وفي مجال المسيرات أيضًا، يتم تصنيع مسيرات للفرد المقاتل تطير لمسافة 4 كيلومترات وتحمل مادة متفجرة وتُستخدم في نطاقات حول العالم، بالإضافة إلى تصنيع المسيرة الخفيفة التي تُطلق من العربات المدرعة والدبابات بمدى 6 كيلومترات، والمسيرة التكتيكية ذات الإقلاع العمودي بمدى 100 كيلومتر.

وتقدم الهيئة منظومات لمجابهة المسيرات؛ سواء بالإعاقة السلبية "التشويش" أو الإيجابية "الاستهداف"، وهي منظومات توجد في مصر لأول مرة. وتشمل العروض أيضًا "محاكيات" لأغراض التدريب، إلى جانب تصنيع مستلزمات الرصد الجوي وجهاز للرصد الإشعاعي وأجهزة للتنصت والتعقب ومنظومة لإدارة المدفعية غير المباشرة.

وكشف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة تتعاون مع شركة "داسو" الفرنسية في تصنيع بعض أجزاء الطائرة "رافال"، ويتم توسيع المشاركة مؤخرًا لتشمل أجزاء جديدة، كما تم إنشاء مدرسة للتعليم على عمليات التصنيع، وتقبل المدرسة فصلًا واحدًا سنويًّا يضم 25 طالبًا يُدرّس لهم معلمون من فرنسا، وذلك في إطار شراكة استراتيجية بين الهيئة والشركة العالمية.

وأوضح اللواء مختار عبد اللطيف أن الهيئة تتعاون مع "هني ويل" الأمريكية في عمرة الدبابات، بالإضافة إلى شراكات أخرى مع شركات عالمية ذات جدية في التعاون، كما يتم تدريب المهندسين والفنيين داخل مصر وخارجها؛ لاستيعاب التكنولوجيات الحديثة، باعتبارهم كوادر مسؤولة عن تحقيق المستهدفات.

