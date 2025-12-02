إعلان

حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات

كتب : محمد نصار

10:48 ص 02/12/2025

الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وخاصة على السواحل الشمالية الشرقية.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، أما بالنسبة للقاهرة الكبرى فيوجد استقرار في الأحوال الجوية.

الطقس أمطار درجات الحرارة

