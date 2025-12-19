شهدت مصر، اليوم الجمعة أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، جلسة مباحثات موسعة مع نظيره اللبناني الدكتور نواف سلام، بمقر السراي الحكومي ببيروت، بحضور وفدى البلدين.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

بدأ رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الجمعة، جلسة مباحثات موسعة مع نظيره اللبناني الدكتور نواف سلام، بمقر السراي الحكومي ببيروت، بحضور وفدى البلدين.

الري تطلق المرحلة الأولى لتدريب الكوادر على استخدام طائرات الدرون لمتابعة المنظومة المائية

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا بشأن انطلاق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي على استخدام طائرات الدرون فى متابعة المنظومة المائية .

مدبولي: نشهد تناميا مطردا في وتيرة التواصل السياسي بين مصر ولبنان

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجود تناميا مطردا في وتيرة التواصل السياسي بين مصر ولبنان، وأن العلاقات بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل والعمل المشترك.

الأرصاد تحذر: طقس شديد البرودة ليلًا وسقوط رذاذ خفيف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر وفترات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية.

مركز الفلك يصدر تقريرًا بشأن رؤية هلال شهر رجب

أصدر مركز الفلك الدولي بيانًا حول تحري هلال شهر رجب 1447 هـ، موضحًا أن معظم الدول الإسلامية ستقوم بتحري الهلال يوم السبت 20 ديسمبر 2025م. ويحدث الاقتران المركزي للهلال في نفس اليوم الساعة 01:43 صباحًا بتوقيت غرينتش، بينما ستكون رؤية الهلال بعد غروب الشمس ممكنة باستخدام التلسكوب في بعض مناطق جنوب وغرب إفريقيا وأمريكا الجنوبية، فيما يمكن رؤيته بالعين المجردة من غرب أمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ.

لتعزيز العلاقات الثنائية.. الرئيس اللبناني يستقبل مدبولي في قصر بعبدا بلبنان

استقبل الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبناني، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقصر بعبدا، خلال زيارته للبنان على رأس وفد رفيع المستوى، لمناقشة وبحث سبل دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية.

الصحة: إرسال قافلة طبية في التخصصات النادرة وكميات من الأدوية للسودان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إرسال قافلة طبية في التخصصات النادرة، مصحوبة بكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، للأشقاء في السودان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المصريين بالخارج والجهات المعنية.

