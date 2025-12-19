حالة الطقس غدا.. سحب منخفضة على هذه المناطق وبرودة شديدة هذه الفترة

أدى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق واجب العزاء لأسرة الدكتور محمد صابر وزير الثقافة الأسبق بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

حيث رحل عن عالمنا وزير الثقافة الأسبق يوم الأحد الماضى، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 77 عامًا، وسط حالة من الحزن فى الأوساط الثقافية والأكاديمية، التى نعته بوصفه مثقفًا موسوعيًا ومسئولًا آمن بدور الثقافة بوصفها ركيزة أساسية فى بناء الوعي.

ويعد اللواء محمد إبراهيم من الشخصيات صاحبة بصمة مشرفة في تاريخ وزارة الداخلية نظرا لمواقفه الوطنية طوال فترة عمله والتي كانت قد دفعت جماعة الإخوان الإرهابية لترتيب محاولة لاغتياله.

وتولى اللواء محمد إبراهيم وزارة الداخلية في 5 يناير 2013 وترك الوزارة يوم 5 مارس 2015م في تعديل وزاري شمل 8 وزارات.

