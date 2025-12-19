أعلنت الصفحة الرسمية لقناة "النهار" عن عرض حلقة استثنائية قريبًا، تستضيف فيها الإعلامية لميس الحديدي وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف.

وتعد الحلقة فرصة فريدة لمتابعة ردود الوزير على كافة الأسئلة التي تشغل الأسر المصرية، حول التعليم والمستجدات التعليمية في البلاد.

وسيتم عرض اللقاء الحصري ضمن برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، قريبًا على شاشة قناة النهار.

