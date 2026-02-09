إعلان

رابط الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لوظائف بوزارة الخارجية

كتب : محمد أبو بكر

12:23 م 09/02/2026

المهندس حاتم نبيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاِستعلام عن نتيجة الاِمتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف (باحث قضايا وتحقيقات وتظلمات) بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك ضمن مسابقة التعاقد المعلنة، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، من هنا.

ومن المقرر الإعلان عن نتائج الامتحان الإلكتروني لباقي الوظائف تباعًا فور الانتهاء من أعمال الامتحان الإلكتروني لكل منهما، وذلك من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية.

اقرأ أيضًا:

وصول الرئيس السيسي إلى أبوظبي

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة

اليوم.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حاتم نبيل شغل وظائف وزارة الخارجية بوابة الوظائف الحكومية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شيري أريزو 5 ونيسان صني.. مقارنة بين أرخص سيارتين تجميع محلي 2026
أخبار السيارات

شيري أريزو 5 ونيسان صني.. مقارنة بين أرخص سيارتين تجميع محلي 2026
أغرب طلب توصيل.. سيدة تطلب من عامل دليفري دخول المقابر ورد فعله يثير الجدل
علاقات

أغرب طلب توصيل.. سيدة تطلب من عامل دليفري دخول المقابر ورد فعله يثير الجدل
أول قرار من مدرب الزمالك بعد الخسارة والعودة من زامبيا
رياضة محلية

أول قرار من مدرب الزمالك بعد الخسارة والعودة من زامبيا
تركيا توقف صادرات الدواجن بعد ارتفاع الأسعار قبيل رمضان
شئون عربية و دولية

تركيا توقف صادرات الدواجن بعد ارتفاع الأسعار قبيل رمضان
فيديو لفتاة تتهم شابا بالتحرش داخل أتوبيس وسط صمت الركاب يثير الجدل
حوادث وقضايا

فيديو لفتاة تتهم شابا بالتحرش داخل أتوبيس وسط صمت الركاب يثير الجدل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك من العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة