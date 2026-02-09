رابط الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لوظائف بوزارة الخارجية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاِستعلام عن نتيجة الاِمتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف (باحث قضايا وتحقيقات وتظلمات) بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك ضمن مسابقة التعاقد المعلنة، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، من هنا.

ومن المقرر الإعلان عن نتائج الامتحان الإلكتروني لباقي الوظائف تباعًا فور الانتهاء من أعمال الامتحان الإلكتروني لكل منهما، وذلك من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية.

