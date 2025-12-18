حدث ليلًا.. ماذا جرى في مصر خلال الساعات الماضية؟

شهدت ليلة أمس الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

دون تغيير الاسم.. وزير السياحة يكشف تفاصيل جديدة بشأن تطوير "متحف التحرير"

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن حقيقة تغيير اسم المتحف المصري بالتحرير بعد قيامه بعملية تطوير.

مدبولي يرد على سؤال: كم نسبة الفقر في مصر؟

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن نسبة المواطنين المصريين المصنفين تحت خط الفقر، موضحًا أن آخر الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن نحو 29% من المواطنين يقعون تحت هذا الخط.

"الأطباء البيطريين" تعلن تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدى حسن، تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية بمحافظة قنا، وذلك عقب انعقاد اجتماع مجلس النقابة، اليوم الأربعاء، لعرض تقرير لجنة تلقي طلبات الترشح الخاصة بانتخابات التجديد النصفي، ومتابعة الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.

وزير العمل يكشف فلسفة قانون العمل الجديد: "التصحيح بدل العقاب"

قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ألغى عقوبة الحبس في جميع مواد القانون تقريبًا، واستبدلها بنظام الغرامات المالية التي تتراوح بين 100 إلى 500 ألف جنيه، باستثناء حالة واحدة تتعلق بشركات التوظيف التي تمارس مخالفات جسيمة بحق الشباب الباحثين عن العمل.

السياحة: ميكنة كاملة لإجراءات النقل السياحي

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، استكمال جهود الإدارة العامة للنقل السياحي بوزارة السياحة والآثار، الهادفة إلى ميكنة وتحديث جميع الإجراءات والخدمات المقدمة للشركات العاملة في مجال النقل السياحي.

ما الذي كشفه المؤتمر الصهيوني الـ39؟.. ورقة بحثية لـ"المركز المصري للفكر"

أعد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ورقة بحثية حول المؤتمر الصهيوني التاسع والثلاثين في القدس المحتلة، والذي عُقد تحت مظلة المنظمة الصهيونية العالمية التي أسسها ثيودور هرتزل عام 1897.

الصحة: تقديم 8900 خدمة طبية بمركز الأسنان بمدينة نصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 8900 خدمة طبية في مركز الأسنان بمدينة نصر، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، خلال الفترة من مايو إلى نوفمبر 2025. يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالارتقاء بجودة خدمات طب الفم والأسنان وتوسيع الاستفادة منها للمواطنين، مع استمرار التطور الملحوظ في مستوى الخدمات.

"موضوعات مهمة".. ماذا قال مدبولي بالمؤتمر الصحفي اليوم؟

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مُنوهاً إلى أن اليوم يحمل العديد من الأخبار والموضوعات المهمة في مختلف الملفات، وفي مقدمتها مستجدات الملف الاقتصادي.

برودة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الخميس (بيان بالدرجات)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

