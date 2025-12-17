تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها..

التضامن" تكشف تفاصيل التقديم لإشراف "حج الجمعيات": آلية جديدة لاختيار المشرفين

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن تفاصيل التقديم لإشراف حج الجمعيات، مشيرة إلى وجود آلية جديدة لاختيار المشرفين. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).

الصحة": أدلة استرشادية وحملات مكثفة للحد من الولادة القيصرية



قالت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، إن ملف الولادات القيصرية يمثل قضية متشابكة تشترك فيها أطراف عدة، تشمل الأطقم الطبية، والمؤسسات العلاجية، بالإضافة إلى الوعي الأسري. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).

4 شركة عالمية.. "تنظيم الاتصالات" يكشف تفاصيل توطين صناعة الهواتف

قال المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الدولة تمتلك سوقاً ضخماً يضم أكثر من 110 ملايين هاتف محمول، بمعدل استهلاك سنوي يتخطى الـ 25 مليون جهاز. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).

رئيس "سلامة الغذاء": تحليل 160 ألف عينة سنوياً لضمان أمن الأغذية



أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة تتبنى استراتيجية شاملة تهدف إلى ترسيخ طمأنينة المواطنين في المنظومة الرقابية المصرية، موضحا أن هذا الدور يتحقق عبر بسط الرقابة الصارمة على كافة حلقات تداول الغذاء، لضمان سلامة المنتج منذ لحظة إنتاجه وحتى وصوله إلى مائدة المستهلك. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).



اتحاد الدواجن: انخفاض الأسعار يهدد المربين بخسائر فادحة



قال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن السوق يشهد حالياً وفرة كبيرة في المعروض، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن والبيض بنسبة تجاوزت الـ 35. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).