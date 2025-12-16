14 شركة عالمية.. "تنظيم الاتصالات" يكشف تفاصيل توطين صناعة الهواتف



كتبت -داليا الظنيني:

قال المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الدولة تمتلك سوقاً ضخماً يضم أكثر من 110 ملايين هاتف محمول، بمعدل استهلاك سنوي يتخطى الـ 25 مليون جهاز.

وأوضح خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، أن الاعتماد السابق على الاستيراد كان يستنزف نحو 2 مليار دولار سنوياً، وهو ما جعل تحويل الهاتف إلى "سلعة استراتيجية" تُصنع محلياً ضرورة قصوى لتخفيف العبء عن الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن التحركات الحكومية نجحت في استقطاب 14 شركة عالمية لإنشاء خطوط إنتاج داخل مصر، مشيراً إلى أن المصانع المحلية بدأت بالفعل في إنتاج ملايين الهواتف بنسبة مكون محلي بلغت 40%.

وذكر أن "الهدف من القوانين والضوابط الحالية ليس جباية للضرائب، بل حماية المصنّع الوطني ودعم نمو الصناعة، وهو ما ساهم في توفير فرص عمل وضمان استقرار الأسعار والجودة للمستهلك المصري".

وأشار إلى أن ثمار هذه السياسات تجلت بوضوح خلال العام الأخير، حيث قفز الإنتاج المحلي ليصل إلى قرابة 10 ملايين هاتف تم طرحها في الأسواق.

وأوضح أن الخطوة القادمة ستكون هي الأهم، حيث من المقرر انطلاق أولى شحنات الهواتف "المصرية الصنع" إلى الخارج اعتباراً من العام المقبل، لنتحول من دولة مستهلكة إلى دولة مصدرة لهذه التكنولوجيا.

وفيما يتعلق بالأمن السيبراني، أكد المهندس محمد إبراهيم أن الجهاز يضع اشتراطات صارمة لمنع التطبيقات من الوصول إلى بيانات أو صور المستخدمين دون ضرورة فنية.

واختتم أن دور الجهاز تنظيمي وتوعوي في المقام الأول، بينما تظل ملاحقة الجرائم الإلكترونية من اختصاص مباحث الإنترنت، محذراً المواطنين من مخاطر بيع البيانات الشخصية أو استخدام التطبيقات غير الآمنة.