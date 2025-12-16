اتحاد الدواجن: انخفاض الأسعار يهدد المربين بخسائر فادحة

قال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن السوق يشهد حالياً وفرة كبيرة في المعروض، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن والبيض بنسبة تجاوزت الـ 35%.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدواجن تظل سلعة حية تتأثر بشكل مباشر بآليات العرض والطلب، والانخفاض الحاد والمستمر يضع المربين في مأزق بسبب الخسائر المالية التي قد تهدد قدرتهم على بدء دورات إنتاجية جديدة.

وذكر "الزيني" أن قطاع الدواجن يعيش حالة من الاستقرار الملحوظ نتيجة توافر الأعلاف واستقرار سعر الصرف، وهو ما أدى بدوره إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ووجود فائض في الإنتاج.

وقال إن الدولة ليست بحاجة للاستيراد في الوقت الراهن في ظل وجود هذا الفائض، مشدداً على أن استمرار استيراد الدواجن من الخارج يضر بالصناعة الوطنية ويضغط على المربين المحليين.

وأشار نائب رئيس الاتحاد إلى أن الهدف ليس رفع الأسعار بشكل يرهق المستهلك، بل الوصول إلى "سعر عادل" يضمن توازن الإنتاج واستمرارها، مبينا أن الحفاظ على استقرار الأسعار في المستقبل يتطلب حماية المربين اليوم من الخسارة، لضمان عدم خروجهم من السوق، الأمر الذي قد يؤدي لاحقاً إلى نقص في المعروض وارتفاع مفاجئ في الأسعار مرة أخرى.