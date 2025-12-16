شخصيات عامة وسياسيون في عزاء والدة الكاتب عماد الدين حسين (صور وفيديو)

مفتي الجمهورية يكرّم عددًا من الرموز الدينية والفكرية خلال الندوة الدولية

تصوير- هاني رجب:

أقيم مساء اليوم عزاء والدة الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق" وعضو مجلس النواب، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، وذلك بعد صلاة المغرب.

وحرص عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية ورموز المجتمع، على تقديم واجب العزاء، من أبرزهم السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، والمهندس عبد الحكيم عبد الناصر ابن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، واللواء سمير فرج، والكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق.

كما حرص على الحضور اللواء محمود شعراوي نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، والكاتب الصحفي حمدي رزق عضو الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى إسلام عفيفى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، والإعلامي نشأت الديهي.