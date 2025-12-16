إعلان

"السياحة": طفرة في تنويع المنتجات السياحية وتعظيم الحركة الوافدة

كتب : محمد أبو بكر

06:51 م 16/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    فعاليات الملتقى السنوي للاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي (2)
  • عرض 3 صورة
    فعاليات الملتقى السنوي للاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد أبو بكر:

شارك المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات الملتقى السنوي للاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي التابع لمنظمة تضامن الشعوب الأفرو-آسيوية، وذلك بحضور السفير محمد العرابي رئيس المنظمة وعضو مجلس الشيوخ ووزير خارجية مصر الأسبق، والنائب المهندس طارق شكري رئيس مجلس أمناء الملتقى ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.

انعقد هذا الملتقى تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبمشاركة نخبة من أبرز صناع القرار وقادة الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم استعراض ومناقشة الفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة في مصر، إلى جانب الاحتفاء وتسليط الضوء على الإنجازات التنموية والاقتصادية التي تحققت خلال عام 2025.

وشهدت فعاليات الملتقى، بحسب بيان وزارة السياحة والآثار، الثلاثاء، تكريم الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، للسيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار The Best in Business 2025، بقرار من اللجنة العليا للاتحاد، وذلك تقديراً لجهود الوزير وما شهده قطاعي السياحة والآثار في مصر من إنجازات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة في ضوء الاستراتيجية الحالية للوزارة التي أثمرت عن طفرة في تنويع المنتجات السياحية وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إليها، وتعظيم وحماية وتطوير المواقع الأثرية والتاريخية. وقد تسلم، المهندس أحمد يوسف، درع تكريم السيد الوزير.

ومن جانبه، أعرب شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن خالص شكره للاتحاد العام للمستثمرين الأفرو–آسيوي على هذا التكريم، وعن تقديره لمجهودات العاملين في قطاعي السياحة والاثار في الحكومة والقطاع الخاص.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد يوسف المنتجات السياحية مجلس الشيوخ اتحاد الصناعات المصرية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يخطط لدمج جميع شركاته في مصر تحت قابضة واحدة.. لهذا السبب
طريق سطحي وأتوبيس ترددي.. تفاصيل مشروعات تطوير الدائري "صور"
قابضة ضخمة ومستقبل الذهب.. ساويرس يكشف توقعاته لـ2026: على الحكومة التخارج
لحظة بلحظة.. مصر ضد نيجيريا.. استعدادا لأمم أفريقيا
"خزعبلات".. زاهي حواس يرد على تصريحات راصد الزلازل الهولندي بشأن الأهرامات