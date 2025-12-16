شهدت ليلة الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

قال الدكتور مصطفى رمضان، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، إنه تم تشكيل لجنة مركزية لوضع آليات التعامل مع مشكلة الكلاب الضالة في الشوارع.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويها بشأن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وجه الدكتور مجدي حسن، نقيب البيطريين، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ مطالبًا بضرورة الارتقاء بمنظومة الطب البيطري في مصر.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الفيروسات التنفسية تنشط بشكل ملحوظ في فصل الشتاء.

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة لديها خطط للتوسع في مسابقة وبرنامج «دولة التلاوة» خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن التوسع سيكون كمّيًا وكيفيًا.

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن إيرادات السياحة المصرية ستتخطى 18 مليار دولار بنهاية عام 2025، في ظل الأداء الإيجابي للقطاع واستمرار التعافي القوي لحركة السفر الوافدة إلى مصر.