حدث في منتصف الليل| نقيب البيطريين يوجه رسالة عاجلة للرئيس.. والطب البيطري يكشف عدد الكلاب الضالة
كتب- عمرو صالح:
شهدت ليلة الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
رقم صادم.. الطب البيطري يكشف عدد الكلاب الضالة بالشوارع
قال الدكتور مصطفى رمضان، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، إنه تم تشكيل لجنة مركزية لوضع آليات التعامل مع مشكلة الكلاب الضالة في الشوارع.
الأرصاد: استمرار تكاثر السحب وأمطار خفيفة على القاهرة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويها بشأن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
نقيب البيطريين يوجه رسالة عاجلة للرئيس السيسي
وجه الدكتور مجدي حسن، نقيب البيطريين، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ مطالبًا بضرورة الارتقاء بمنظومة الطب البيطري في مصر.
الصحة تكشف عن ترتيب الفيروسات التنفسية الأكثر انتشاراً في الشتاء
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الفيروسات التنفسية تنشط بشكل ملحوظ في فصل الشتاء.
"الأوقاف": التوسع في "دولة التلاوة" كمًّا وكيفًا.. ومواسم جديدة مع دراسة النقد البنّاء
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة لديها خطط للتوسع في مسابقة وبرنامج «دولة التلاوة» خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن التوسع سيكون كمّيًا وكيفيًا.
وزير الآثار لمصراوي: إيرادات السياحة ستتخطى 18 مليار دولار بنهاية 2025
أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن إيرادات السياحة المصرية ستتخطى 18 مليار دولار بنهاية عام 2025، في ظل الأداء الإيجابي للقطاع واستمرار التعافي القوي لحركة السفر الوافدة إلى مصر.