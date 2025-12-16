إعلان

حدث في منتصف الليل| نقيب البيطريين يوجه رسالة عاجلة للرئيس.. والطب البيطري يكشف عدد الكلاب الضالة

كتب- عمرو صالح:

01:30 ص 16/12/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت ليلة الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

رقم صادم.. الطب البيطري يكشف عدد الكلاب الضالة بالشوارع

قال الدكتور مصطفى رمضان، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، إنه تم تشكيل لجنة مركزية لوضع آليات التعامل مع مشكلة الكلاب الضالة في الشوارع.

الأرصاد: استمرار تكاثر السحب وأمطار خفيفة على القاهرة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويها بشأن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

نقيب البيطريين يوجه رسالة عاجلة للرئيس السيسي

وجه الدكتور مجدي حسن، نقيب البيطريين، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ مطالبًا بضرورة الارتقاء بمنظومة الطب البيطري في مصر.

الصحة تكشف عن ترتيب الفيروسات التنفسية الأكثر انتشاراً في الشتاء

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الفيروسات التنفسية تنشط بشكل ملحوظ في فصل الشتاء.

"الأوقاف": التوسع في "دولة التلاوة" كمًّا وكيفًا.. ومواسم جديدة مع دراسة النقد البنّاء

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة لديها خطط للتوسع في مسابقة وبرنامج «دولة التلاوة» خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن التوسع سيكون كمّيًا وكيفيًا.

وزير الآثار لمصراوي: إيرادات السياحة ستتخطى 18 مليار دولار بنهاية 2025

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن إيرادات السياحة المصرية ستتخطى 18 مليار دولار بنهاية عام 2025، في ظل الأداء الإيجابي للقطاع واستمرار التعافي القوي لحركة السفر الوافدة إلى مصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطب البيطري الفيروسات التنفسية كلاب الشوارع الطقس سلامة الغذاء

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من "الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى
بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026
"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء