التنظيم والإدارة يعلن القبول المبدئي وموعد امتحان 330 مهندسا بالري

كتب : محمد سامي

02:55 م 16/12/2025

المهندس حاتم نبيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل عدد (330) وظيفة مهندس بالتخصصات (ميكانيكا – كهرباء – مدني – حاسبات) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) بوزارة الموارد المائية والري، وذلك وفقًا للمحافظات المُعلن عنها، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية هنا

وأوضح الجهاز أن الامتحان الإلكتروني سيُعقد وفقًا للمواعيد التي يتم تحديدها لكل متقدم على حدة، والمعلنة بصفحة الاستعلام على موقع البوابة.

وكان الجهاز قد أعلن عن هذه المسابقة في 20 أكتوبر، وتم فتح باب التقديم خلال الفترة من 5 إلى 18 نوفمبر 2025.

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين الالتزام بالتعليمات والإرشادات الواردة بصفحة الاستعلام، ومتابعة الموقع الإلكتروني لمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالامتحان.

المهندس حاتم نبيل امتحان مهندسين زراعيين المركزي للتنظيم والإدارة

