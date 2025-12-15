احتفالية استثنائية ومفاجآت كبرى بالعاصمة احتفالًا بالعام الجديد

كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشركة تعمل على تنظيم احتفالية كبرى تحتفل بها مع جموع المواطنين في أجواء مليئة بالفرح والطاقة الإيجابية، تعكس ما تشهده المدينة من حيوية متجددة وما تحمله من آمال واسعة لمستقبل أكثر إشراقًا.

الاحتفالية المنتظرة تعد الجمهور بتجربة مختلفة، مليئة باللحظات السعيدة والمفاجآت التي جرى الإعداد لها بعناية، لتكون بداية العام الجديد مناسبة لا تُنسى، تليق بمدينة تمضي بثبات نحو الغد.

وتأتي هذه الاحتفالية تأكيدًا على حرص الشركة على مشاركة المواطنين فرحة استقبال عام جديد، وتعزيز الروح الإيجابية، وترسيخ صورة العاصمة الجديدة كمدينة عصرية نابضة بالحياة، تعكس وجه مصر الحديث وقدرتها على تقديم تجارب استثنائية على أعلى مستوى.

ومن المقرر أن تُقام الاحتفالية في أجواء آمنة ومنظمة، على أن يتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن موعد ومكان الاحتفال وكافة التفاصيل، ليكون الجميع على موعد مع ليلة مميزة تفتح صفحة جديدة من الأمل والتفاؤل.

اقرأ أيضًا:

طرح 25 ألف شقة في 6 مشروعات وسداد جدية الحجز الأحد المقبل -(انفوجراف)





ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر





جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات



