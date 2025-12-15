إعلان

الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير: 450 ألف زائر منذ الافتتاح

كتب : محمد أبو بكر

02:04 م 15/12/2025

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، إن عدد زائري المتحف منذ افتتاحه وحتى الآن بلغ نحو 450 ألف زائر.

وأضاف "غنيم"، في تصريحات إلى مصراوي، أن المتحف حظي بإقبال ملحوظ من الزائرين المصريين والأجانب، مؤكدًا أن هذا الإقبال يعكس أهمية المتحف ومكانته كأحد أبرز المشروعات الثقافية والسياحية في مصر.

وأوضح أن إدارة المتحف خصصت نسبًا محددة "كوتة" للزيارات بين المصريين والأجانب، مشيرًا إلى أن هذه النسب تختلف وفقًا للمواسم السياحية ومعدلات زيادة الإقبال، بما يضمن تنظيم الزيارات وتحقيق أفضل تجربة للزائرين.

أحمد غنيم المتحف المصري الكبير

