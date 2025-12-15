طقس الـ5 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وبرودة على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 16 ديسمبر وحتى السبت 20 ديسمبر 2025، مؤكدة أن البلاد تشهد طقسًا باردًا خلال ساعات الصباح الباكر، ومعتدل الحرارة نهارًا، بينما يكون باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن شبورة مائية تتكون يوميًا من الساعة 3 فجرًا وحتى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وبالنسبة ليوم الثلاثاء 16 ديسمبر، أشارت الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة، مع اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل خليج السويس والبحر الأحمر، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.2 متر.

وأضافت الهيئة أنه اعتبارًا من الأربعاء 17 ديسمبر وحتى السبت 20 ديسمبر، تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري عظمى تتراوح بين 20 و21 درجة مئوية، وصغرى بين 11 و12 درجة. وتصل العظمى على السواحل الشمالية إلى ما بين 19 و20 درجة، بينما تتراوح الصغرى بين 12 و13 درجة.

أما شمال الصعيد، فتسجل درجات الحرارة العظمى ما بين 20 و21 درجة، والصغرى بين 9 و10 درجات، في حين تشهد مناطق جنوب الصعيد طقسًا أكثر اعتدالًا، حيث تتراوح العظمى بين 22 و24 درجة، والصغرى بين 11 و12 درجة.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية، ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول، خاصة في المناطق المتأثرة بالأمطار واضطراب الملاحة البحرية.