التنمية المحلية تواصل إزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة بالقاهرة

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للتصدي لظاهرة الإشغالات والقضاء على المظاهر العشوائية في الشوارع والميادين، بما يسهم في تيسير حركة المارة والسيارات وتحقيق الانضباط الحضاري.

وبحسب بيان صحفي، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة يتابع بشكل يومي الحملات التي تنفذها الأحياء والمراكز والمدن على مستوى المحافظات، للتصدي لإشغالات المحال والكافيهات والمطاعم، وتطبيق القانون على المخالفين دون استثناء.

وفي هذا الإطار، تلقت الوزيرة صباح اليوم الأحد تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، حول الحملة المكبرة التي ترأسها مساء أمس السبت على أحياء مصر الجديدة والنزهة، بمشاركة رؤساء الأحياء وإدارات الإشغالات والمتابعة الميدانية، وبالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأوضح التقرير أن الحملة استهدفت عددًا من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، وأسفرت عن رفع إشغالات وتعديات على الأرصفة بشوارع الحجاز، وأبو بكر الصديق، وإبراهيم باشا، وميدان الإسماعيلية بحي مصر الجديدة، بما ساهم في تيسير حركة المواطنين والسيارات.

كما شملت الحملة رفع إشغالات أمام بعض معارض السيارات بشارع النزهة، ورفع تعديات من شارعي إسماعيل رأفت وعثمان بن عفان، إلى جانب إزالة تندات مخالفة بسوق التعاونيات بشيراتون لعدد من المطاعم والكافيهات، ورفع إشغالات من سوق المقاولون العرب بالمنطقة نفسها.

وأشار التقرير إلى أن الحملات أسهمت في إزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة، وتحرير الأرصفة وحرم الطريق، وإعادة الانضباط للشارع، مع التعامل الفوري مع الشكاوى الواردة عبر منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية مركز سيطرة الشبكة الوطنية بضرورة الاستمرار في المتابعة اليومية مع جميع المراكز والمدن والأحياء، لمواصلة حملات مواجهة الإشغالات والتعديات على الأرصفة، وتيسير حركة المشاة والسيارات.