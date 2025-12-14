كبير الأثريين يكشف خريطة الاكتشافات الجديدة (بقايا معبد وتماثيل)

قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة تواصل خلال الأسبوعين الماضيين أعمال الحفائر والتنقيب في عدد من المواقع الأثرية، وأسفرت الجهود عن اكتشاف نحو 255 تمثالًا في منطقة صان الحجر، في إنجاز أثري جديد يعكس ثراء وتنوع الحضارة المصرية القديمة.

وأوضح شاكر، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن وزارة السياحة والآثار نجحت كذلك في الكشف عن بقايا معبد الوادي التابع للمجموعة الشمسية للملك «ني أوسر رع»، وذلك بمنطقة أبو غراب داخل نطاق منطقة أبوصير الأثرية، خلال أعمال الحفائر المستمرة بالموقع.

وأشار إلى أن هذا المعبد يُعد واحدًا من معبدي الشمس المعروفين حتى الآن في مصر القديمة، لافتًا إلى أن البعثة الأثرية حققت كشفًا غير مسبوق بالعثور على أكثر من نصف مساحة المعبد للمرة الأولى، ما يمثل إضافة علمية مهمة لفهم طبيعة المعابد الشمسية وتخطيطها المعماري.

وأضاف كبير الأثريين أن من بين أبرز المكتشفات تمثالًا ضخمًا يزيد طوله على 10 أمتار، ويصل وزنه إلى نحو 60 طنًا، ظل مدفونًا تحت الرمال لأكثر من 3 آلاف عام، مؤكدًا أن هذه الاكتشافات تعزز مكانة مصر على خريطة السياحة الثقافية العالمية وتفتح آفاقًا جديدة للبحث والدراسة الأثرية.