خبير سيارات: مصنع "ليوني مصر" يرفع المكون المحلي لـ 80%

أكد المهندس جمال عسكر، خبير صناعات السيارات، أن افتتاح مصنع "ليوني مصر" يشكل نقلة نوعية في توطين صناعة السيارات بمصر.

وقال عسكر في مداخلة بقناة "إكسترا نيوز"، إن المصنع الجديد سيزيد المكون المحلي للسيارات الكهربائية من 42% إلى أكثر من 80%، مضيفًا أن ذلك يمكن مصر من تصدير السيارات والمكونات إلى الأسواق الأوروبية والعالمية بأسعار تنافسية قوية.

أوضح عسكر أن الضفائر الكهربائية تمثل القلب النابض للسيارة الحديثة، مشيرًا إلى أنها تتحكم في كل المنظومات الكهربائية وتعد مكونًا حيويًا.

وتابع الخبير في صناعات السيارات، أن الدولة توفر بيئة استثمارية محفزة عبر شبكات الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية، ما يجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات.

وأكد خبير السيارات، أن المصنع يدعم الصناعات المغذية مثل البطاريات والشواحن والإطارات، مع خلق فرص عمل جديدة وزيادة العملة الصعبة.

وأشار عسكر، إلى أن هذا التوجه يعزز قيمة المكون المحلي ويرفع قدرة مصر التنافسية عالميًا.

اقرأ أيضا:

بدء تحصيل تذاكر ركوب لأتوبيسات النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية يناير المقبل

الصحة: غلق 18 مركزًا لعلاج الإدمان في المقطم للعمل بدون ترخيص

أمطار على القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

نقيب البيطريين يكشف مفاجأة عن السعر العادل لكيلو اللحمة