شهدت مصر، اليوم الجمعة أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانًا عبر منصاته الرسمية، يوضح حقيقة ما تردد بشأن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

نقيب البيطريين يكشف مفاجأة عن السعر العادل لكيلو اللحمة

كشف الدكتور مجدي حسن، نقيب البيطريين، عن السعر العادل لكيلو اللحمة والدواجن في السوق المصرية، موضحًا الأسباب التي تقف وراء ارتفاع الأسعار.

افتتاح منافذ لهيئة الكتاب بجميع قصور الثقافة في المحافظات (تفاصيل)

وقّعت الهيئة المصرية العامة للكتاب بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، لفتح منافذ دائمة لبيع إصدارات هيئة الكتاب داخل قصور الثقافة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

"نقيب البيطريين": الطبيب البيطري إيده في معدة الإنسان.. والدولة لا تدرك ذلك

كشف الدكتور مجدي حسن، نقيب البيطريين، عن أن الأفراد لا تُدرك حتى الآن أهمية المجازر.

بدء تحصيل تذاكر ركوب لأتوبيسات النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية يناير المقبل

قررت شركة أكتا للنقل الجماعي الذكي، بدء تحصيل تعريفة ركوب ابتداء من شهر يناير المقبل.

من القاهرة إلى العالم.. المتحف المصري الكبير يضع مصر على خريطة السياحة الثقافية

قال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن المتحف المصري الكبير شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار من مختلف الفئات والجنسيات، بما يعكس المكانة الدولية التي بات يحتلها كأحد أهم المقاصد الثقافية والسياحية على مستوى العالم، وهو ما ظهر في الرؤية الدولية الإيجابية لدور المتحف في تعزيز قطاع السياحة حيث أكدت وكالة "فيتش" أن متوسط عدد زوار المتحف المصري الكبير بلغ نحو 19 ألف زائر يوميًا، متوقعة أن يستقبل ما يصل إلى 7 ملايين زائر سنويًا، فيما توقعت "بلومبرج" أن يستقبل المتحف أكثر من 5 ملايين زائر سنويًا، بينما أشارت "ناشيونال جيوغرافيك" إلى أن الدعاية للمتحف ساهمت في زيادة الحجوزات السياحية لعام 2026.

أمطار على القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا عاجلاً بشأن طقس الساعات المقبلة، حيث أكدت أن أجواء غائمة تسود حاليًا على القاهرة الكبرى تحجب أشعة الشمس، وقد يصاحبها فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

الصحة: تقديم أكثر من 7.8 مليون خدمة طبية بمحافظة القليوبية خلال 11 شهرًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 7 ملايين و849 ألفًا و897 خدمة طبية لأهالي القليوبية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، ضمن جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

رحيل الناشر محمد هاشم مؤسس دار ميريت

رحل اليوم الناشر محمد هاشم، مؤسس دار ميريت وأحد أبرز وجوه النشر المستقل في مصر، بعد مسيرة طويلة ترك خلالها أثرا هاما في المشهد الثقافي المصري.

الصحة: غلق 18 مركزًا لعلاج الإدمان في المقطم للعمل بدون ترخيص

أغلقت وزارة الصحة والسكان 18 مركزًا غير مرخص للطب النفسي وعلاج الإدمان بمنطقة المقطم في القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية وتعريض حياة النزلاء للخطر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.

الحكومة تحسم الجدل بشأن بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانًا عبر منصاته الرسمية، يوضح حقيقة ما تردد بشأن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات.

الزراعة: ضبط مخزن غير مرخص للأسمدة المدعمة في المحلة الكبرى

شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص يحتوي على كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة والمواد المستخدمة في الغش والتعبئة، بقرية العامرية في مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

يوم الرؤية.. موعد غرة شهر رجب 1447 فلكيًا

أعلن المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر رجب 1447هـ فلكيًا توافق يوم الأحد 21 ديسمبر 2025.

البابا تواضروس في احتفالية الإعلام القبطي: الأسرة مصدر القديسين وصمام أمان المجتمع

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم الخميس، فعاليات الاحتفال باليوم السنوي للصحافة والإعلام القبطي.

