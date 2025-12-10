مدبولي: توجيهات رئاسية بإطلاق حزمة متكاملة من التيسيرات لكافة القطاعات

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات رئاسية بإطلاق حزمة متكاملة من التيسيرات لمختلف قطاعات الدولة.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن مصر تؤمن بأهمية الصناعة وتضعها على أجندة أولوياتها، خاصة صناعة السيارات ومكوناتها.

وأشار مدبولي إلى أن مصر تعمل على توفير مناخ استثماري مستقر وجاذب، وهو ما يشجع مؤسسات كبرى على ضخ استثمارات جديدة، مؤكدًا أن هذه الثقة الدولية تأتي نتيجة خطط إصلاح واضحة وواقعية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات.