مدبولي: نتوقع زيادة إيرادات قناة السويس خلال الفترة المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتوقع زيادة في إيرادات قناة السويس خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن مصر تشهد توافرًا واستقرارًا في العملة الأجنبية نتيجة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.

وأشار إلى أن مصر تعمل على توفير مناخ استثماري مستقر وجاذب، وهو ما يشجع مؤسسات كبرى على ضخ استثمارات جديدة، مؤكدًا أن هذه الثقة الدولية تأتي نتيجة خطط إصلاح واضحة وواقعية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات.