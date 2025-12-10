كتب - محمد صلاح :

تقدَّم عدد من المواطنين بشكوى إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بعد تعرُّضهم لموقف وصفوه بـ"غير المنضبط" أثناء توجههم إلى مقر هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بمدينة نصر؛ للتقديم في المسابقة المعلن عنها للوظائف الجديدة.

وقال بعض المتقدمين إنهم قطعوا مسافات طويلة من محافظة الوادي الجديد وأسيوط ووصلوا إلى مقر الهيئة فجرًا، قبل أن يُفاجؤوا -وفق روايتهم- بإغلاق باب التقديم، ومنعهم من الدخول، وتهديدهم بضرورة الانصراف، رغم أن موعد انتهاء التقديم الرسمي لم يحل بعد، والمحدد يوم 17 ديسمبر 2025.

ونفت مصادر داخل الهيئة صحة ما تردد حول رفض استقبال طلبات المتقدمين، مؤكدةً أن ما حدث كان نتيجة تجمُّع أعداد كبيرة أمام المقر ومحاولة البعض الدخول بشكل غير منظم، وهو ما استدعى تدخل أفراد الأمن؛ للحفاظ على النظام داخل المبنى.

وأضافت المصادر أن الهيئة شددت مرارًا على أن التقديم يتم إلكترونيًّا عبر البوابة الرسمية، وأن الحضور إلى المقر غير مطلوب، وأن جميع المتقدمين سيتم النظر في طلباتهم بشرط استكمال البيانات عبر الموقع.

وأكدت المصادر أن الوزارة ستقوم بمراجعة ما حدث؛ للتأكد من سير عملية التقديم بشفافية كاملة، ودون أي معوقات، مشيرةً إلى أن فتح باب التقديم الإلكتروني يضمن تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين من مختلف المحافظات.

اقرأ أيضًا:

انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في لجان الدوائر الـ30 بعد إلغاء نتائجها من الإدارية العليا







حبات برد وأمطار وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء







اليوم.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة ويعقبه مؤتمر صحفي



