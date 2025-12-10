بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي



بدأ اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة عدد من الملفات الهامة.



وعقب انتهاء الاجتماع من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا.



ويحضر المؤتمر ممثلي وسائل الإعلام، لاستعراض أهم ما تم الاتفاق عليه من قرارات وتوضيح الجوانب المثارة في عدد من القضايا، إلى جانب الرد على أسئلة الصحفيين.



