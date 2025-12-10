انطلقت قبل قليل عملية التصويت في لجان الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي صدرت أحكام من المحكمة الإدارية العليا بإلغائها، بأحكام نافذة غير قابلة للطعن، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشهدت اللجان والمقار الانتخابية بالدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، انتظام الخدمات الأمنية، لتسهيل عملية الاقتراع في الانتخابات.

وتم التأكد من جاهزية اللجان لسهولة عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم في اللجان، بالإضافة توفير كافة الاحتياجات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد حددت يومي 10 و11 ديسمبر لإجراء التصويت بالداخل في الدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وذلك بناءً على أحكام نافذة غير قابلة للطعن صدرت من المحكمة الإدارية العليا.

وحددت الهيئة مواعيد التصويت في هذه الدوائر يومي 8 و9 ديسمبر بالخارج، ويومي 10 و11 ديسمبر بالداخل.