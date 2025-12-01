الثقافة تنشر برومو بالذكاء الاصطناعي لنجيب محفوظ.. ماذا قال فيه

نشر الدكتور أحمد مجاهد المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، برومو ترويجي مخلق بالذكاء الاصطناعي للكاتب الكبير نجيب محفوظ بعد اختياره شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57 والتي تنطلق نهاية شهر يناير المقبل.

ويتضمن البرومو الذي تصل مدته ثواني قصيرة مقولة لصاحب الثلاثية يقول فيها: "من يتوقف عن القراءة ساعة.. يتأخر قرونا".

وتكثف الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور خالد أبو الليل، التجهيزات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57 التي تنطلق فعالياتها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وكانت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، استقرت على اختيار اسم الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية المعرض لعام 2026، تقديرًا لإسهاماته الفريدة في إثراء الأدب العربي والعالمي، بمناسبة مرور عشرين عامًا على رحيله.

كما قررت اللجنة اختيار اسم الفنان محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لدوره الرائد في إثراء عالم الطفولة بالرسوم والإصدارات التي شكلت وجدان أجيال كاملة من الأطفال، كما تحل رومانيا ضيف شرف الدورة.