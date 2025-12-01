إعلان

الوطنية للانتخابات: لنا الحق في إبطال أي صندوق شابه البطلان

كتب : داليا الظنيني

09:26 م 01/12/2025

المستشار أحمد بنداري

علَّق المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على مشاركة المصريين بالخارج في اليوم الأول من التصويت في الدوائر التي تم إلغاؤها من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.


وفي مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم"، قال بنداري إن حالة الجدل المثارة حول سير العملية الانتخابية تُعد "أمرًا إيجابيًا".


وأضاف مدير الجهاز التنفيذي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بدورها الكامل في تنظيم العملية الانتخابية، مُشيرًا إلى أن الهيئة "اتخذت قرارات بإلغاء دوائر انتخابية كي يكون صوت الناخب في مكانه الصحيح".


وفي سياق متصل بسلامة العملية الانتخابية، ذكر أحمد بنداري أن الهيئة تقوم بإبطال أي صندوق انتخابي يتعرض لأي أمر يستدعي بطلان نتائجه.
وأكد أن القانون يمنح الهيئة الحق في إبطال أصوات الصندوق الانتخابي "لو شابه أي أمر يدعو للبطلان".


وتابع : تم إعلان الجدول الزمني بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب"، مشيرًا إلى أنه من الملاحظ إقبال الشباب من الجاليات المصرية بالخارج على الإدلاء بأصواتهم في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب.


ولفت بنداري إلى أن الهيئة "عاملة حسابها" على احتمال أن تصدر المحكمة الإدارية العليا أحكامًا تبطل دوائر انتخابية، مبينًا أن الهيئة مُستعدة لتنفيذ هذا الحكم، مُؤكدًا أن "كل هذه الأمور معمول حسابها في ميزانية الانتخابات".

وطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025 المستشار أحمد بنداري مشاركة المصريين

