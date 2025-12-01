

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان مصر رسميًا تصنيع أجزاء من الطائرة الحربية الفرنسية "رافال" داخل المصانع المحلية.



ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:



مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة



بدأت هيئة النقل العام بالقاهرة اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر 2025 في تطبيق نظام تجزئة تعريفة الركوب بدلًا من التذكرة الكاملة الموحدة.



وزير الإنتاج الحربي يلتقي وزير الصناعات الدفاعية لدولة أذربيجان -(صور)



التقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، فوجار مصطفييف وزير الصناعات الدفاعية لدولة أذربيجان.



تعيين اللواء ياسر أسعد رئيسًا لمجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة



أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرارًا بتكليف اللواء ياسر أسعد للعمل رئيسًا لمجلس ادارة مشروع الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة.



مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس جنوب لمتابعة الانضباط وجودة الأداء



أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جولة ميدانية بعدد من مدارس إدارة جنوب الجيزة التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لضمان انضباط سير العملية التعليمية.



توجيه حكومي.. إيقاف الترخيص لمعارض السيارات بالعمارات السكنية بالقاهرة



أصدرت محافظة القاهرة توجيهات للمناطق الأربع والأحياء بالعاصمة، بشأن توصيات ضبط منظومة الأنشطة المختلفة بالمناطق السكنية.



رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير الأسمدة في الأسواق وجهود حوكمة منظومة دعمها



قال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع اليوم، إجراءات توفير الأسمدة الزراعية في الأسواق، وجهود حوكمة منظومة دعمها.



الطقس غدا.. الأرصاد: غطاء سحابي يحجب الشمس وأمطار بعدة مناطق



قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود غطاء سحابي من السحب العالية والمتوسطة والمنخفضة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يعمل على حجب أشعة الشمس.



أول ظهور للسيارات المدرعة المصرية الجديدة في معرض إيديكس 2025.. صور وفيديو



كشف محمد القليوبي، رئيس مجلس إدارة شركة MUT، عن تفاصيل تصميم السيارة الجديدة، مؤكدًا أنها نفس سيارة ST500 لكنها جاءت بشكل VIP مزودة بتلاجة وماكينة سبريسو واتصال واي فاي وتليفزيون.



مدافع وصواريخ.. أسلحة تعرض لأول مرة في معرض إيديكس 2025- صور وفيديو



أجرى "مصراوي" جولة داخل معرض إيديكس 2025، والذي تستضيفه مصر، بمشاركة مئات الشركات والعارضين من مختلف دول العالم، والذي استقبل الزوار في مركز المنارة بـ 4 قاعات مجهزة.



السيسي يفتتح معرض إيديكس 2025.. وبيان رئاسي بالتفاصيل



شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح المعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية (إيديكس 2025)، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية ومركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، حيث كان في استقبال سيادته كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة.



