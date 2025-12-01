إعلان

توقيع مذكرة تفاهم بين العربية للتصنيع وشركة نورينكو الصينية خلال EDEX 2025

كتب : محمد سامي

03:58 م 01/12/2025

EDEX 2025

شهدت فعاليات اليوم الأول لمعرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2025 توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في مصنع الطائرات، وشركة نورينكو الصينية NORINCO، بهدف التعاون والتصنيع المشترك في عدد من المجالات الاستراتيجية بقطاع الصناعات الدفاعية.

وبحسب بيان، أكدت الهيئة، أن المكانة الرائدة التي تتمتع بها العربية للتصنيع في مجال توطين أحدث تكنولوجيات الصناعات الدفاعية، كانت دافعًا قويًا لاهتمام كبريات الشركات العالمية بإقامة شراكات صناعية معها، وبحث آفاق جديدة للتعاون المشترك.

وأعرب اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم، عن تقديره للشراكة مع شركة نورينكو الصينية، موضحًا أن الاتفاق يشمل العمل على توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي لأنظمة دفاعية متطورة، عبر الاستفادة من القدرات الصناعية والإمكانيات الفنية المتقدمة التي يمتلكها مصنع الطائرات بالهيئة.

وأشار رئيس الهيئة إلى تطلع العربية للتصنيع إلى أن تكون مصانعها محورًا لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الصيني، بما يخدم احتياجات السوق المحلي والدول العربية والأفريقية الصديقة في مجال الصناعات الدفاعية.

من جانبها، أعربت القيادات التنفيذية بشركة نورينكو الصينية عن اعتزازها بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، واصفين إياها بـ"الظهير الصناعي القوي للدولة المصرية" في مجالات الصناعات الدفاعية المتطورة.

وأكد مسئولو الشركة أن مذكرة التفاهم الموقعة تمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون الموسع، وإطلاق مشروعات صناعية مشتركة تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وتطوير حلول دفاعية مواكبة لأحدث التقنيات العالمية.

EDEX 2025 شركة نورينكو الصينية العربية للتصنيع

